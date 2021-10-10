Де Пена: «Статистика не отображает всю картину, я – не лучший уругваец»

Карлос де Пена / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Карлос де Пена прокомментировал статистику, говорящую о том, что он – лучший уругвайский игрок в Европе текущего сезона по результативным действиям.

Я просто делаю свою работу. Конечно, приятно забивать, приятно отдавать. Но это то, что я в принципе должен делать и в конце концов самое важное, чтобы твоя команда победила.

Самые перспективные игроки из Уругвая? Земля уругвайская плодородна на таланты. Только в моей бывшей родной команде «Насьонале» играло 2 – 3 футболиста, которые сейчас выступают в сильных европейских клубах. Кроме того, в сборной Уругвая появились 19 – 20 летние ребята, которые уже имеют опыт и в обозримом будущем могут принести Уругваю очень много пользы.