Де Пена: «Я хорошо играю в «Динамо», может, вызовут в сборную Уругвая»

Финал Australian Open. Рафаэль Надаль – Даниил Медведев. Видео трансляция
10:30
Полузащитник «Динамо» Карлос де Пена признался, что ставит себе цель играть в сборной Уругвая.
Ты был бы хорошим президентом?
«Нет».
Политика не твое?
«Нет, не люблю политику».
Знаком с Суаресом, Форланом?
«С Форланом – да. У меня с ним и еще 4 людьми есть спортзал в Монтевидео. Он хороший человек».
Почему не играешь за сборную Уругвая?
«Не знаю. Конечно, хочу. Думаю, тяжело, там хорошие игроки. Сейчас в сборной новый тренер. Он назвал состав на ближайшие матчи, там было 6 новых игроков. Может, в следующих матчах вызовет еще новых футболистов. Посмотрим.
Думаю, я хорошо играю в «Динамо», может, вызовут в сборную Уругвая».
Де Пена недавно продлил контракт с «Динамо».
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