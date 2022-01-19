Де Пена: «Я перенес COVID-19, когда был на родине, но уже в норме и готов тренироваться и играть»

Полузащитник – о первых тренировках в Испании

Фото: ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» Карлос де Пена рассказал пресс-службе клуба о первой тренировке команды в Испании.

Карлос, еще вчера ты тренировался по индивидуальной программе, а сегодня уде подключился к группе. Медицинский штаб оценил твое состояние положительно и дал добро на полноценные тренировки?

«Да, к счастью, сейчас уже все хорошо. Я перенес COVID-19 когда был на родине. Кроме того, у меня был длительный перелет из Уругвая в Украину. Поэтому вчера я занимался по индивидуальной программе. А сегодня утром медицинский штаб полностью проверил мое состояние – сердце, легкие, и это тестирование показало, что все в порядке, врачи дали добро, и я могу приступать к работе. Уже вечером я работал в группе. Очень счастлив снова тренироваться с партнерами по команде. Мое здоровье уже в норме, я готов тренироваться и играть».

Во время отпуска ты занимался по индивидуальной программе, которую рассылал игрокам тренер по физподготовке, или вирус нарушил планы?

«Конечно, я выполнил всю программу, которую мне прислал медицинский штаб. Я тренировался дома, выполнял беговую работу, силовые упражнения. Затем, когда подхватил COVID, старался сильно себя не нагружать, но и не прекращал тренировки – делал упражнения на растяжку, двигательные упражнения. При этом прислушивался к рекомендациям докторов, которые советовали ограничить нагрузки. Но до болезни я выполнил всю программу, поэтому я сейчас в нужных кондициях и готов к работе на сборе».

Этой зимой «Динамо» проведет целых три сбора. Ты готов морально к такой длительной подготовке в ожидании официальных матчей?

«Вполне. Мы ведь понимаем, что первая игра состоится аж 26 февраля. Зато у нас много времени чтобы набрать хорошую форму, как следует подготовиться к сезону, сыграть побольше спаррингов. Я рад, что мы проводим первый сбор в Испании. Здесь отличный отель, прекрасное поле для тренировок, хорошая погода. В Турции у нас тоже будут хорошие условия и отличные спарринги. Так что сборы у нас будут качественные».

«Динамо» сыграет против сборной свободных агентов.