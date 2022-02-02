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Де Пена: «Я уже выучил русский, а на украинском знаю только одно слово»
Уругвайский легионер общается с партнерами на понятном для них языке
02 февраля 10:31
Карлос Де Пена / Фото: Динамомания
Уругвайский хавбек «Динамо» Карлос де Пена рассказал об изучении русского языка. Его цитирует пресс-служба киевского клуба.
– Я узнал 3 дня назад, что ты говоришь по-русски.
– Да, думаю, тяжело на русском. Я всегда разговаривал на английском, испанском. Я уже 3 года в Украине – сначала изучал русский с испанским, затем по-русски и английский, и после пандемии я полгода разговариваю в клубе.
– Какие знаешь украинские слова?
– «Дякую», и только это.
Напомним, в турнирной таблице УПЛ «Динамо» отстает от «Шахтера» на 2 очка.
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