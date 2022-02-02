Де Пена: «Я уже выучил русский, а на украинском знаю только одно слово»

Карлос Де Пена / Фото: Динамомания

Уругвайский хавбек «Динамо» Карлос де Пена рассказал об изучении русского языка. Его цитирует пресс-служба киевского клуба.

– Да, думаю, тяжело на русском. Я всегда разговаривал на английском, испанском. Я уже 3 года в Украине – сначала изучал русский с испанским, затем по-русски и английский, и после пандемии я полгода разговариваю в клубе.

– Какие знаешь украинские слова?

– «Дякую», и только это.