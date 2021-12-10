Де Пена: «Закончили свое участие в Лиге чемпионов не так, как хотелось бы»

«Динамо» проиграло «Бенфике»

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Вингер «Динамо» Карлос де Пена в своем Instagram высказался о матче с «Бенфикой» (0:2) в 6-м туре Лиги чемпионов.

«Мы закончили свое участие в этой Лиге чемпионов не так, как хотелось бы. Но мы спокойны, ведь выложились на полную. Пришло время исправиться, улучшить свою игру и подготовиться к тому, что будет дальше. Всегда на позитиве».

Напомним, «Динамо» набрало лишь 1 очко в групповом раунде Лиги чемпионов, и покинуло еврокубки, как «Шахтер» и «Заря».