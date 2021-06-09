Три клуба из Сегунды проявляют интерес к форварду «Динамо»
Де Пеной интересуются четыре клуба из Южной и Северной Америки
Хавбек «Динамо» может отправиться поближе к родине
Карлос де Пена / Фото - ФК Динамо Киев
Полузащитник «Динамо» Карлос де Пена заинтересовал ряд клубов. Об этом сообщает Doble Amarilla.
По информации источника, уругваец может продолжить карьеру в «Бока Хуниорс». Аргентинский гранд имеет возможность подписать футболиста, контракт которого действует до конца года.
Также к 29-летнему игроку проявляют интерес еще три клуба. Это американский «Даллас», мексиканский «Тигрес» и бразильский «Коринтианс».
Ранее де Пена поделился мнением о звездном соотечественнике Луисе Суаресе.
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