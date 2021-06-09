Де Пеной интересуются четыре клуба из Южной и Северной Америки

Хавбек «Динамо» может отправиться поближе к родине

Карлос де Пена / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Карлос де Пена заинтересовал ряд клубов. Об этом сообщает Doble Amarilla.

По информации источника, уругваец может продолжить карьеру в «Бока Хуниорс». Аргентинский гранд имеет возможность подписать футболиста, контракт которого действует до конца года.

Также к 29-летнему игроку проявляют интерес еще три клуба. Это американский «Даллас», мексиканский «Тигрес» и бразильский «Коринтианс».

Ранее де Пена поделился мнением о звездном соотечественнике Луисе Суаресе.