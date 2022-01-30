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Де Йонг: «Барселона» – не лучший клуб мира сейчас, но самый прекрасный»

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Футбол Примерa (Испания)
17:49
Де Йонг: «Барселона» – не лучший клуб мира сейчас, но самый прекрасный»
Френки де Йонг / Фото: Twitter

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался о текущем положении каталонского клуба в мировом футболе. Его цитирует Marca.

«Иногда я бываю поражен, но я по-прежнему думаю о «Барселоне» то же самое.

Сейчас это не самый лучший, но по-прежнему самый прекрасный клуб в мире»


Напомним, в турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» идет на 5-м месте.

Петр Приходько
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Теги

Барселона (футбол) Френки де Йонг

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