Агуэро: «Барселона» – лучший клуб мира»
Де Йонг: «Кажется, Месси счастлив в «Барселоне»
Полузащитник – об игре в одной команде с аргентинцем
11:42
Фото: Marca
Полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг рассказал об игре в одной команде с Лионелем Месси.
«Мне кажется, он счастлив в «Барселоне». Я действительно надеюсь, что Лео останется, потому что он помогает команде. Он все еще является лучшим игроком мира с отрывом.
Играть рядом с Месси – особенные ощущения. Когда мне было 12 лет, он уже был лучшим игроком мира. Я ориентировался на него, а он такой скромный.
Если бы мне пришлось выбирать между игрой с Месси или игрой рядом с любым другим футболистом, то я в любом случае выбрал бы Месси. Было бы глупо сделать иной выбор. Он — лучший игрок в истории».
Сообщалось, что Месси продлит контракт с «Барселоной».
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