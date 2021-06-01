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Де Йонг: «Кажется, Месси счастлив в «Барселоне»

Полузащитник – об игре в одной команде с аргентинцем
Футбол Примерa (Испания)
11:42
Де Йонг: «Кажется, Месси счастлив в «Барселоне»
Фото: Marca

Полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг рассказал об игре в одной команде с Лионелем Месси.

«Мне кажется, он счастлив в «Барселоне». Я действительно надеюсь, что Лео останется, потому что он помогает команде. Он все еще является лучшим игроком мира с отрывом.

Играть рядом с Месси – особенные ощущения. Когда мне было 12 лет, он уже был лучшим игроком мира. Я ориентировался на него, а он такой скромный.

Если бы мне пришлось выбирать между игрой с Месси или игрой рядом с любым другим футболистом, то я в любом случае выбрал бы Месси. Было бы глупо сделать иной выбор. Он — лучший игрок в истории».

Сообщалось, что Месси продлит контракт с «Барселоной».

Андрей Усмонов
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Теги

Барселона (футбол) Френки де Йонг Лионель Месси

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