Де Йонг: «Нидерланды еще развиваются. Процесс пока не завершен»

Френки де Йонг / Фото - Vi.nl

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Чехии. Слова хавбека передает пресс-служба UEFA.

Не знаю, стал ли бы я бить пенальти в серии 11-метровых. Вам лучше спросить об этом тренера. Мы отрабатывали 11-метровые. Если бы тренеры попросили меня об этом, я не стал бы отказывать.

С тех пор, как мы все вместе собрались, все стало лучше, мы начали играть по новой системе, и это всегда требует времени. Процесс еще не завершен. Думаю, что мы все еще развиваемся. Надеюсь, завтра мы сделаем еще один шаг вперед.