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Де Йонг: «Нидерланды еще развиваются. Процесс пока не завершен»

Полузащитник «оранжевых» считает, что команда де Бура не показала свой максимум на Евро
Футбол Евро-2020
15:33
Де Йонг: «Нидерланды еще развиваются. Процесс пока не завершен»
Френки де Йонг / Фото - Vi.nl

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Чехии. Слова хавбека передает пресс-служба UEFA.

Чехия – очень хорошая команда. Они очень дисциплинированы, хорошо организованы, у них в составе есть хорошие игроки. Чтобы пройти дальше, нам нужно показать свою лучшую игру.

Не знаю, стал ли бы я бить пенальти в серии 11-метровых. Вам лучше спросить об этом тренера. Мы отрабатывали 11-метровые. Если бы тренеры попросили меня об этом, я не стал бы отказывать.

С тех пор, как мы все вместе собрались, все стало лучше, мы начали играть по новой системе, и это всегда требует времени. Процесс еще не завершен. Думаю, что мы все еще развиваемся. Надеюсь, завтра мы сделаем еще один шаг вперед.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть сегодня, 27 июня, на нашем сайте. Видеотрансляция матча Нидерланды – Чехия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:00.

Сергей Стаднюк
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Теги

Нидерланды – Чехия Френки де Йонг сборная Нидерландов (футбол) сборная Чехии (футбол)

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