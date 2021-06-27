Де Йонг: «Нидерланды еще развиваются. Процесс пока не завершен»
Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Чехии. Слова хавбека передает пресс-служба UEFA.
Чехия – очень хорошая команда. Они очень дисциплинированы, хорошо организованы, у них в составе есть хорошие игроки. Чтобы пройти дальше, нам нужно показать свою лучшую игру.
Не знаю, стал ли бы я бить пенальти в серии 11-метровых. Вам лучше спросить об этом тренера. Мы отрабатывали 11-метровые. Если бы тренеры попросили меня об этом, я не стал бы отказывать.
С тех пор, как мы все вместе собрались, все стало лучше, мы начали играть по новой системе, и это всегда требует времени. Процесс еще не завершен. Думаю, что мы все еще развиваемся. Надеюсь, завтра мы сделаем еще один шаг вперед.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть сегодня, 27 июня, на нашем сайте. Видеотрансляция матча Нидерланды – Чехия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:00.
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