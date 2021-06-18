Де Йонг: «Победа в группе за тур до финиша - идеальный сценарий для Голландии»

Френки де Йонг / фото - Getty Images

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг прокомментировал победу над Австрией (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020, после которой голландцы гарантировали себе место в плей-офф чемпионата. Цитирует де Йонга пресс-служба UEFA.

Мы повели в счете в самом начале. Хотя австрийцы и владели мячом, я не помню, чтобы у наших ворот было действительно жарко. Мы создали больше голевых моментов и заслужили эту победу.

Сыграть в финальной стадии крупного турнира за сборную – моя давняя мечта. И сделать это на глазах у наших болельщиков – вдвойне приятно».