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Де Йонг: «Победа в группе за тур до финиша - идеальный сценарий для Голландии»
Полузащитник сборной Нидерландов прокомментировал победу на Австрией
Френки де Йонг / фото - Getty Images
Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг прокомментировал победу над Австрией (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020, после которой голландцы гарантировали себе место в плей-офф чемпионата. Цитирует де Йонга пресс-служба UEFA.
«Это идеальный сценарий для нас – победа в группе за тур до финиша. В последнем матче мы не будем чувствовать давления, хотя все равно будем играть на победу.
Мы повели в счете в самом начале. Хотя австрийцы и владели мячом, я не помню, чтобы у наших ворот было действительно жарко. Мы создали больше голевых моментов и заслужили эту победу.
Сыграть в финальной стадии крупного турнира за сборную – моя давняя мечта. И сделать это на глазах у наших болельщиков – вдвойне приятно».
Напомним, UEFA опубликовала список самых быстрых игроков текущего Евро-2020.
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