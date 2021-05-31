«Барселона» отправит своих врачей в расположение сборной Нидерландов для обследования Вейналдума
Де Йонг: «Считаю, что Куман хороший тренер»
Голландский полузащитник уверен в своем соотечественнике
07:20
Френки Де Йонг / фото - Goal
24-летний хавбек «Барселоны» Френки Де Йонг поделился с NU.nl. мыслями о возможной отставке главного тренера каталонцев Рональда Кумана:
«Много о чем пишут. Я не общался ни с людьми из клуба, ни с Куманом, так что не в курсе, что происходит. Слышу то же самое, что и вы. Не знаю, правда ли, что Куман уйдет, не могу судить. Могу сказать только, что у меня с ним хорошие отношения. Считаю, что он хороший тренер. Надеюсь, что он останется.
«Барселона» – один из главных клубов мира, если нет чемпионства, сразу начинается ворчание. Так что, в этом смысле новости о Кумане меня не удивляют».
В минувшем сезоне «Барселона» стала обладателем кубка Испании и завершила национальное первенство на третьем месте.
Ранее сообщалось, что президент «блаугранас» Жоан Лапорта передумал менять главного тренера и готов дать Куману еще один шанс в новом сезоне.
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