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Де Йонг: «Украина – это серьезный соперник»

Матч с командой Андрея Шевченко – далеко не легкая прогулка
Футбол ЕВРО-2020
07:38
Де Йонг: «Украина – это серьезный соперник»
Френки де Йонг / фото - FC Barcelona Noticias

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг рассказал официальному сайту UEFA о своих ожиданиях от предстоящего матча со сборной Украины:

«Я очень жду наших матчей в Амстердаме. Мы играли без болельщиков почти год за исключением встречи с Латвией.

Мы смотрели видео по Украине, и я знаю некоторых игроков этой команды. Я видел, как они играли. Считаю, что это хорошая команда, с очень качественным составом. Их отличает организация игры. Они показывают солидный футбол, так что это серьезный соперник.

Мы должны расти во время турнира. На мой взгляд, если мы поймаем свой ритм, то у нас будет хороший шанс. Я не думаю, что мы фавориты, но если все пойдет хорошо, то мы обладаем всеми нужными качествами, чтобы побороться за титул.

В плане командного духа у нас все хорошо. Нам очень весело вместе, но что более важно — на поле мы боремся друг за друга. Так было всегда с тех пор, как я в команде».

Свой первый матч на чемпионате Европы 2020 сборная Украина проведет этим вечером в Амстердаме против сборной Нидерландов.

Видеотрансляция матча Нидерланды – Украина. Начало – в 22:00.

Онлайн-трансляция встречи Нидерланды – Украина.

Напомним, матч с Украиной пропустит лидер обороны голландцев.


Павел Харченко
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Теги

Нидерланды - Украина Френки де Йонг сборная Украины (футбол)

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