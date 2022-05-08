Лунин впервые сыграет за «Реал» в чемпионате Испании. И сразу против грозного соперника
Дебют Лунина. Украинец выйдет в стартовом составе «Реала» на матч с «Атлетико»
«Сливочные» уже решили все дела в Примере
20:28
Андрей Лунин / Фото: Getty Images
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин выйдет в стартовом составе на матч 35-го тура чемпионата Испании против «Атлетико».
¡Nuestro inicial @Atleti! @UnicajaBanco | #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/ma06dNgt7o— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 8, 2022
Отметим, что это дебютный матч для Лунина в Примере в составе «Реала». Матч начнется в 22:00.
Напомним, «Реал» уже решил свои задачи в чемпионате Испании, добыв «золото» в нынешнем сезоне.
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