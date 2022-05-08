Дебют Лунина. Украинец выйдет в стартовом составе «Реала» на матч с «Атлетико»

«Сливочные» уже решили все дела в Примере

Андрей Лунин / Фото: Getty Images

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин выйдет в стартовом составе на матч 35-го тура чемпионата Испании против «Атлетико».

Отметим, что это дебютный матч для Лунина в Примере в составе «Реала». Матч начнется в 22:00.

Напомним, «Реал» уже решил свои задачи в чемпионате Испании, добыв «золото» в нынешнем сезоне.