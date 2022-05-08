Дебют Лунина в мадридском дерби: «Реал» проиграл, украинец пропустил с пенальти
В 35-м туре Примеры «Атлетико» в родных стенах переиграл «Реал».
Отметим, что полный матч за мадридский клуб впервые в Примере отыграл украинский вратарь Андрей Лунин.
А исход встречи решил пенальти: на 40-й минуте Карраско пробил украинца и вывел «АТлетико» вперед.
Отметим, что этот матч уже не имеет для «Реала» турнирного значения, команда Карло Анчелотти стала досрочным чемпионом Испании.
Примера, 35-й тур
«Атлетико» – «Реал» 1:0
Гол: Карраско, 40
«Атлетико»: Облак, Врсалько, Савич, Хименес, Рейнилду (Фелипе, 73), Льоренте, Карраско (Лоди, 90), Коке, Кондогбиа, Корреа (Гризманн, 46), Матеус Кунья (де Пауль, 89).
«Реал»: Лунин, Вальехо, Милитао (Менди, 68), Начо, Кроос (Модрич, 68), Каземиро (Вальверде, 61), Камавинга, Васкес, Йович (Винисиус Жуниор, 61), Асенсио, Родриго.
Предупреждения: Йович (20), Васкес (28), Льоренте (37), Вальехо (38), Савич (63), Начо (71).
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