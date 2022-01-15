Дебют Миколенко в АПЛ. Грубая ошибка и два гола соперника из его зоны

Защитник провел все 90 минут на поле

Фото: Everton

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко дебютировал в АПЛ.

Он провел на поле все 90+ минут матча с «Норвичем». Правда, из его зоны хозяева забили два мяча в первом тайме.

Кроме того, украинец во втором тайме допустил грубую ошибку, но его подстраховали партнеры.

Миколенко помог установить Украине национальный рекорд.