Миколенко установил для Украины национальный рекорд
Дебют Миколенко в АПЛ. Грубая ошибка и два гола соперника из его зоны
Защитник провел все 90 минут на поле
15 января 20:29
Фото: Everton
Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко дебютировал в АПЛ.
Он провел на поле все 90+ минут матча с «Норвичем». Правда, из его зоны хозяева забили два мяча в первом тайме.
Кроме того, украинец во втором тайме допустил грубую ошибку, но его подстраховали партнеры.
Eh ten Mykolenko... pic.twitter.com/u2NW8RdQQx— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) January 15, 2022
Миколенко помог установить Украине национальный рекорд.
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