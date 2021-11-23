Дебют против «Манчестер Сити»! Рамос впервые попал в заявку ПСЖ

Испанец еще не выходил на поле в этом сезоне

Серхио Рамос / фото - PSG

Завтра, 24-го ноября в 22:00 «Манчестер Сити» на «Этихаде» примет ПСЖ.

В стане французского гранда может состоятся долгожданный дебют, ведь впервые в этом сезоне в заявку команды попал защитник Серхио Рамос.

Испанец пополнил состав парижан этим летом, перейдя на правах свободного агента из мадридского «Реала», где он выступал на протяжении 16-ти лет и длительное время был капитаном.

В новом сезоне игрок еще ни разу не появлялся на поле, так как находился в лазарете из-за травмы колена.

Напомним, футболисты ПСЖ ожидают вскоре увидеть на посту тренера 3-х кратного победителя ЛЧ.