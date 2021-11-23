Игроки ПСЖ ожидают скорое назначения Зидана
Дебют против «Манчестер Сити»! Рамос впервые попал в заявку ПСЖ
Испанец еще не выходил на поле в этом сезоне
15:31
Серхио Рамос / фото - PSG
Завтра, 24-го ноября в 22:00 «Манчестер Сити» на «Этихаде» примет ПСЖ.
В стане французского гранда может состоятся долгожданный дебют, ведь впервые в этом сезоне в заявку команды попал защитник Серхио Рамос.
Le groupe parisien pour #MCIPSG !— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 23, 2021
@ChampionsLeague
Испанец пополнил состав парижан этим летом, перейдя на правах свободного агента из мадридского «Реала», где он выступал на протяжении 16-ти лет и длительное время был капитаном.
В новом сезоне игрок еще ни разу не появлялся на поле, так как находился в лазарете из-за травмы колена.
Напомним, футболисты ПСЖ ожидают вскоре увидеть на посту тренера 3-х кратного победителя ЛЧ.
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