Дебют Рамиреса. «Динамо» назвало состав на матч с «Фенербахче»

Команды проведут товарищеский матч

Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» проведет товарищеский матч против «Фенербахче». Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Пресс-служба киевлян огласила состав на данный поединок. Отметим, что защитник Денис Попов и нападающий Владислав Супряга не отправились в Турцию из-за травм.Также примечательно, что летний новичок Эрик Рамирес проведет дебютный матч за «бело-синих».

Не прилетел с командой также главный тренер Мирча Луческу. Он будет связываться со своим штабом дистанционно.