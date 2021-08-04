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Дебют Рамиреса. «Динамо» назвало состав на матч с «Фенербахче»
Команды проведут товарищеский матч
4 августа 18:20
Фото - ФК Динамо Киев
Киевское «Динамо» проведет товарищеский матч против «Фенербахче». Стартовый свисток прозвучит в 19:00.
Пресс-служба киевлян огласила состав на данный поединок. Отметим, что защитник Денис Попов и нападающий Владислав Супряга не отправились в Турцию из-за травм.Также примечательно, что летний новичок Эрик Рамирес проведет дебютный матч за «бело-синих».
Не прилетел с командой также главный тренер Мирча Луческу. Он будет связываться со своим штабом дистанционно.
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