Дебют Рангника откладывается. Каррик будет руководить МЮ в матче с «Арсеналом»

Немец не успевает получить разрешение на работу

Ральф Рангник / Фото: manutd.com

Новоиспеченный главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник, вероятно, не сможет руководить командой в предстоящем матче 14-о тура АПЛ против «Арсенала», сообщает Daily Mail.



По информации источника, игрокам и сотрудникам «красных дьяволов» сообщили, что специалист не будет присутствовать на игре. Причиной стала задержка в оформлении разрешения на работу. В Великобритании новые ограничения в связи в распространением коронавируса, с чем и связана заминка.

В клубе надеются, что дебют немца состоится в матче 15-о тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас», который состоится 5 декабря. Во встрече с «канонирами» руководить МЮ будет Майкл Каррик.

Рангник определился с главной трансферной целью.