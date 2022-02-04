Дебют Усика откладывается. Боксер остался в запасе на матч с «Вересом»

Выйдет во втором тайме?

Александр Усик / Фото: ФК Полесье

Чемпион WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) остался в запасе «Полесья» на матч с «Вересом» на товарищеском турнире Winter Cup.

Игра между «Полесьем» и «Вересом» начнется в 15:00.

Усик уже провел тренировку с «Полесьем». Это может быть его первый матч в составе профессиональной команды.

Ранее Усик провел дуэль взглядов с Александром Гвоздиком перед футбольным матчем.