Влахович отличился в первом же матче за «Ювентус»
Дебютные голы Влаховича и Закарии принесли победу «Ювентусу» над «Вероной»
Туринцы уже 4-е в таблице
07:29
Фото: twitter.com/juventusfc
«Ювентус» в матче 24 тура Серии А дома обыграл «Верону».
Голами в матче отметились новички туринцев – Влахович и Закария. Они и принесли победу команде.
«Ювентус» поднялся на 4-е место в таблице Серии А.
Серия А. 24-й тур:
«Ювентус» – «Верона» 2:0
Голы: Влахович, 13, Закария, 61
«Ювентус»: Шченсны, Данило, Кьеллини (Ругани, 75), де Лигт, Де Шильо, Рабьо, Закария (Маккенни, 83), Артур, Мората (Кин, 83), Дибала (Куадрадо, 75), Влахович.
«Верона»: Монтипо, Депаоли, Чеккерини (Рецос, 72), Гюнтер, Казале (Шутало, 84), Лазович, Велозу (Бесса, 46), Тамез, Барак (Калинич, 72), Илич (Прашелик, 84), Лазанья.
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