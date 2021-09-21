Форвард «Десны»: «Думаю, «Металлист» боролся бы в УПЛ за призовые места»
Дебютный гол Харриса помог «Металлисту» выбить «Десну» из Кубка Украины
Харьковчане одержали волевую победу
Фото: ФК Металлист
«Металлист» в 1/16 финала Кубка Украины выбил «Десну».
Матч проходил в Харькове и гости открыли счет в конце первого тайма. Гол на счету Волошина.
Впрочем, во втором тайме харьковчане перевернули игру под конец встречи. Харрис отметился дебютным голом и сравнял счет, а позже Мизюк забил победный мяч в конце встречи.
Ранее в 1/8 финала прошел «Рух».
Кубок Украины. 1/16 финала:
«Металлист» – «Десна» 2:1
Голы: Харрис, 73, Мизюк, 88 – Волошин, 44
«Металлист»: Каневцев, Романюк, Шопин, Мизюк, Порох, Танчик, Сарапий, Танковский, Фомин (к), Пидлепенець, Матеус.
«Десна»: Роман Мисак, Хук, Ковтун, Болбат, Домбровский, Калитвинцев, Картушов (к), Волошин, Завийский, Евгений Селин, Дегтярев.
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