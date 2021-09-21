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Дебютный гол Харриса помог «Металлисту» выбить «Десну» из Кубка Украины

Харьковчане одержали волевую победу
Футбол Кубок Украины по футболу
21:10
Дебютный гол Харриса помог «Металлисту» выбить «Десну» из Кубка Украины
Фото: ФК Металлист

«Металлист» в 1/16 финала Кубка Украины выбил «Десну».

Матч проходил в Харькове и гости открыли счет в конце первого тайма. Гол на счету Волошина.

Впрочем, во втором тайме харьковчане перевернули игру под конец встречи. Харрис отметился дебютным голом и сравнял счет, а позже Мизюк забил победный мяч в конце встречи.

Ранее в 1/8 финала прошел «Рух».

Кубок Украины. 1/16 финала:

«Металлист» – «Десна» 2:1

Голы: Харрис, 73, Мизюк, 88 – Волошин, 44

«Металлист»: Каневцев, Романюк, Шопин, Мизюк, Порох, Танчик, Сарапий, Танковский, Фомин (к), Пидлепенець, Матеус.

«Десна»: Роман Мисак, Хук, Ковтун, Болбат, Домбровский, Калитвинцев, Картушов (к), Волошин, Завийский, Евгений Селин, Дегтярев.

 

Андрей Усмонов
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