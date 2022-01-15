Дебютный гол Коутиньо принес «Астон Вилле» ничью с «Манчестер Юнайтед»

Роналду вновь не играл

Фото: Aston Villa

«Манчестер Юнайтед» в матче 22 тура АПЛ на выезде сыграл вничью с «Астон Виллой».

Гости открыли счет уже на старте матча. Отличился Фернандеш. «Астон Вилла» в целом ничем не уступала сопернику, но во втором тайме пропустила второй мяч и вновь от Бруну.

Один мяч бирмингемцы все же отыграли под конец встречи, а Коутиньо и во все сравнял счет спустя пять минут, принеся команде ничью в дебютной игре. МЮ во второй раз за неделю играл без Роналду. В Кубке команда «Астон Виллу» выбила.

АПЛ. 22-й тур:

«Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед» 2:2

Голы: Рэмзи, 77, Коутиньо, 82 – Бруну, 6, 67

«Астон Вилла»: Мартинес, Мингз, Конса (Хоз, 46), Динь, Сансон (Коутиньо, 68), Дуглас Луис, Рэмзи, Кэш, Буэндиа, Ингз (Чуквуэмека, 76), Уоткинс.

МЮ: Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Линделеф, Теллес, Матич, Фред, Бруну Фернандеш, Кавани, Гринвуд, Эланга (Санчо, 78).