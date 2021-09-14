Дебютный гол Роналду в ЛЧ после возвращения в МЮ не спас от поражения «Янг Бойзу»
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Янг Бойз».
Матч начался довольно успешно для гостей. Уже на 13-й минуте Роналду отличился первым голом в главном еврокубке после возвращения в клуб.
Однако в середине первого тайма команду подвел Уан-Биссака. Англичанин заработал прямую красную карточку.
В меньшинстве «красным дьяволам» не удалось не просто удержать победу, английский клуб не увёз из Швейцарии ни одного очка. Нгамале сравнял счет, а принес «викторию» хозяевам Сьебатшо.
«Янг Бойз» стартовал в основной сетке турнира с тремя очками в активе.
Лига чемпионов. Групповой этап, первый тур
«Янг Бойз» – «Манчестер Юнайтед» 2:1
Голы: Нгамале, 66, Сьебатшо, 90+5 – Роналду, 13
«Янг Бойз»: фон Балльмос, Хефти (Сулеймани, 83), Лаупер (Цезигер, 90+2), Камара, Гарсия, Мартинс Перейра (Ридер, 82), Фасснахт, Сьерро (Сьебатшо, 46), Нгамале, Эбишер, Элиа (Канга Ака, 90+2).
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Погба, Фред (Марсьяль, 89), Бруну Фернандеш (Матич, 72), ван де Бек (Варан, 46), Санчо (Диогу Далот, 37), Роналду (Лингард, 72).
Предупреждения: Фасснахт, Мартинс Перейра – Варан
Удаление: Уан-Биссака
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