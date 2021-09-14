Дебютный гол Роналду в ЛЧ после возвращения в МЮ не спас от поражения «Янг Бойзу»

«Красные дьяволы» больше тайма провели в меньшинстве

Фото - МЮ

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Янг Бойз».

Матч начался довольно успешно для гостей. Уже на 13-й минуте Роналду отличился первым голом в главном еврокубке после возвращения в клуб.

Однако в середине первого тайма команду подвел Уан-Биссака. Англичанин заработал прямую красную карточку.

В меньшинстве «красным дьяволам» не удалось не просто удержать победу, английский клуб не увёз из Швейцарии ни одного очка. Нгамале сравнял счет, а принес «викторию» хозяевам Сьебатшо.

«Янг Бойз» стартовал в основной сетке турнира с тремя очками в активе.

Лига чемпионов. Групповой этап, первый тур

«Янг Бойз» – «Манчестер Юнайтед» 2:1

Голы: Нгамале, 66, Сьебатшо, 90+5 – Роналду, 13

«Янг Бойз»: фон Балльмос, Хефти (Сулеймани, 83), Лаупер (Цезигер, 90+2), Камара, Гарсия, Мартинс Перейра (Ридер, 82), Фасснахт, Сьерро (Сьебатшо, 46), Нгамале, Эбишер, Элиа (Канга Ака, 90+2).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Погба, Фред (Марсьяль, 89), Бруну Фернандеш (Матич, 72), ван де Бек (Варан, 46), Санчо (Диогу Далот, 37), Роналду (Лингард, 72).

Предупреждения: Фасснахт, Мартинс Перейра – Варан

Удаление: Уан-Биссака