Дель Пьеро не сумел определиться с фаворитом нового сезона Серии А

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Бывший форвард «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро не сумел назвать одного фаворита предстоящего сезона Серии А. Его слова приводит tuttosport.com:

С этой распродажей состава «Интера», я думаю, что «Ювентус» станет фаворитом нового сезона. После ситуации, которая произошла с «Интером» этим летом, возникает много вопросов в борьбе за чемпионство, потому что в Серии А есть много хороших клубов».