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Дель Пьеро не сумел определиться с фаворитом нового сезона Серии А
Но два клуба бывший форвард все же выделил
6 августа 20:33
Фото: Get Italian Football News
Бывший форвард «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро не сумел назвать одного фаворита предстоящего сезона Серии А. Его слова приводит tuttosport.com:
«Что касается борьбы за Скудетто, я бы назвал «Интер» фаворитом, потому что они выиграли чемпионат в прошлом сезоне. Но Лукаку может уйти, а Хикими и Конте уже покинули клуб, поэтому все изменилось.
С этой распродажей состава «Интера», я думаю, что «Ювентус» станет фаворитом нового сезона. После ситуации, которая произошла с «Интером» этим летом, возникает много вопросов в борьбе за чемпионство, потому что в Серии А есть много хороших клубов».
Ранее Дель Пьеро прокомментировал главную новость последних дней в мировом футболе.
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