Президент «Барселоны» рассказал, что привело к ситуации с Месси
Дель Пьеро: «Я ошеломлен тем, что Месси уходит из «Барселоны»
Никто не ожидал такого поворота событий
6 августа 14:54
Алессандро Дель Пьеро / Фото: Twitter
Бывший игрок сборной Италии Алессандро Дель Пьеро высказался об уходе Лионеля Месси из «Барселоны». Его слова приводит ВВС.
«Все хотели, чтобы Месси завершил карьеру в «Барселоне», так что я слегка ошеломлён. Казалось, что он начнёт сезон в «Барсе», были определённые позитивные сигналы, всё было хорошо. Теперь Лео начнёт новое приключение, попробует что-то другое. Не хочу судить его. Возможно, здесь есть вина Месси, а возможно, это совместное решение. Может быть, это лучший исход для обеих сторон. Мы этого не знаем. Если спросите меня, хотелось бы увидеть, как он заканчивает карьеру в «Барселоне».
Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил уход Месси из клуба.