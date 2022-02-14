Делай прогноз и выигрывай игровую футболку «Челси»!

Участвуй в розыгрыше и зарубись за футболку «Челси»!

Parimatch Ukraine, первый легальный букмекер и официальный беттинг-партнер ФК «Челси», запустил акцию. Каждый ее участник гарантированно получает 300 гривен фрибетами на счет. А главный приз – одна из 22 оригинальных игровых футболок «Челси». Стать владельцем такой мечтает каждый фанат лондонцев, а получить ее можешь именно ты!

Чтобы принять участие в акции, необходимо сделать три ставки на матчи английской Премьер-лиги (ординар или экспресс) на pm.ua. Каждая ставка должна быть с коэффициентом не менее 1,5 на сумму от 500 гривен.

Акция продлится до 22 февраля, а победителей, которые получат эксклюзивные футболки «Челси», объявят 25 февраля. Участвуй в розыгрыше, делай прогнозы на АПЛ и зарубись за футболку «Челси»!

Напомним, что сейчас в Англии идет борьба за чемпионство. За первое место борются «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси». К тому же в АПЛ выступает сразу три украинца: Зинченко («Манчестер Сити»), Ярмоленко («Вест Хэм») и Миколенко («Эвертон»). Не пропусти зрелищные матчи и выигрывай призы от Parimatch Ukraine.