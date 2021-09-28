Дело о пожизненном отстранении экс-президента «Агробизнеса» слушалось 11 часов

Стало известно, когда будет вынесено решение по поводу ситуации с избиением арбитра

Олег Собуцкий / Фото - football24.ua

В Лозанне состоялось слушание по делу о пожизненном отстранении от футбола экс-президента «Агробизнеса» Олега Собуцкого. Заседание от 28 сентября длилось около 11 часов.

Напомним, основатель клуба Первой лиги получил соответствующее наказание после скандала с избиением арбитра матча против «Миная» Юрия Иванова. Также «Агробизнес» был оштрафован на 500 тысяч гривен.

В слушании, кроме самого Собуцкого приняли участие сам рефери и делегат УАФ Орест Шмигельский. Решение следуюет ждать не ранее, чем через месяц.