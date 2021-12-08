Дело престижа: прогноз на матч «Бенфика» – «Динамо»

Ждем смелой игры от киевлян

Прогноз

Несмотря на потерю любых шансов на выход в следующий раунд, «Динамо» не может себе позволить отбывать номер на «Эштадиу да Луш». Однако это не означает, что киевляне обязательно обыграют «Бенфику» или хотя бы покажут привлекательный футбол. Мотивация «Динамо» – престиж и деньги.

Здесь ситуация сходна с той, которая была накануне у «Шахтера», с той лишь разницей, что «Бенфика», в отличии от «Шерифа», еще имеет возможность попасть в 1/8-ю финала. А значит «орлы» могут и устроить погром «бело-синим» у себя на стадионе. Тем не менее, я уверен, что этого не случится. Верю в то, что раскрепощенное «Динамо» будет достойно смотреться в Лиссабоне.

К тому же, как играть с «Бенфикой» в последнем туре чемпионата Португалии продемонстрировал «Спортинг», обыграв «орлов» 3:1. Киевляне вряд ли способны сделать тоже самое, однако забить мяч или два им вполне под силу. А вот удержать собственные ворота на замке будет проблематично. Поэтому прогноз на матч «Бенфика» – «Динамо» обе забьют.

Надеюсь, этот поединок не станет очередным разочарованием для украинского болельщика и по его итогам он сможет быть доволен своей командой. Для этого есть все возможность. Главное, чтобы «Динамо» наконец сыграла смело, а не закрылось в обороне с надеждой, что рано или поздно удастся провести пару неплохих контратак.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 19 побед, 2 возврата, 25 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой