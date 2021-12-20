Дело в деньгах. Президент FIFA не скрывает истинных мотивов проведения ЧМ каждые два года

Многие против этой затеи

Джанни Инфантино / фото - Twitter

Президент FIFA Джанни Инфантино высказался на официальном сайте организации об идее проводить ЧМ каждые два года:

«Независимые эксперты сообщили, что переход к проведению чемпионата мира раз в два года, принесет в совокупности дополнительные 4,4 миллиарда долларов дохода за первый четырехлетний цикл. Причем эти средства будут распределены между 211 ассоциациями-членами FIFA. Этот дополнительный доход потенциально позволит увеличить финансирование на одного члена FIFA до 25 миллионов долларов за первый четырехлетний цикл. Наша цель состоит в том, чтобы помочь сократить разрыв между членами FIFA и дать как можно большему количеству ассоциаций более реальные шансы выступать на мировой арене».

Против проведения чемпионата мира каждые два годы ранее выступили UEFA, Конфедерация футбола Южной Америки, АПЛ и другие организации.

Напомним, ранее Инфантино заявил, что против этой идеи выступают некие «люди сверху», которые не хотят терять свои позиции.