Дембеле отказался продлевать контракт с «Барселоной»

Французский вингер хочет покинуть каталонский клуб в качестве свободного агента

Усман Дембеле / фото - Getty Images

Вингер Усман Дембеле не будет подписывать новый контракт с «Барселоной», сообщает журналист Жерар Ромеро в своем Twitter.

По информации журналиста, 24-летний француз сообщил клубу, что не собирается продлевать контракт на предложенных условиях и намерен летом уйти в качестве свободного агента.

Также сообщается, что Дембеле останется в Каталонии лишь при условии, что его зарплата составит 40 миллионов евро в год (контракт на 5 лет – прим), а при подписании нового соглашения клуб выплатит ему и его агенту по 20 миллионов евро.

«Барселона» отказалась принимать условия полузащитника и сомневается, что какой-либо иной клуб на них согласится.

Напомним, лидер обороны «Барселоны» стал главной трансферной целью «Реала».