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Дембеле попросил у «Барселоны» 43 миллиона евро в год, иначе он не продлит контракт

Француз подпишет новое соглашение только на своих условиях
Футбол Примерa (Испания)
13:29
Дембеле попросил у «Барселоны» 43 миллиона евро в год, иначе он не продлит контракт
Усман Дембеле / фото - Football Espana

«Барселона» хочет продлить контракт с нападающим Усманом Дембеле, сообщает радиостанция Cadena SER.

Тренер «сине-гранатовых» Хави хочет сохранить в команде француза, чей контракт истекает летом.

Но сам вингер хочет продлить контракт только на своих условиях. По информации источника, игрок хочет новое соглашение, по которому он будет получать до 43 миллионов евро в год, иначе он покинет команду летом бесплатно.

У каталонской команды банально нет финансов, чтобы покрывать такие затраты. К тому же, сам игрок хоть и считается боссами клуба невероятно талантливым футболистом («блаугранас» рассчитывали на его прогресс, когда выплачивали за него 105 миллионов евро «Боруссии»), но пока что не приносит желанного результата.

Помимо череды травм, которая мешает ему играть, француз и сам неоднократно злит боссов и фанатов клуба нарушениями дисциплины. Дембеле – единственный игрок «Барселоны», которого дважды оштрафовал Хави на опоздания на тренировки.

Напомним, «Барселона» успела заявить Торреса, и он сможет сыграть в Эль Класико.

Павел Харченко
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Теги

Барселона (футбол) Усман Дембеле

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