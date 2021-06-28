Месси продлит контракт с «Барселоной» на два года
Дембеле прооперирован и пропустит старт следующего сезона
«Барселона» потеряла игрока на длительный срок из-за травмы вингера в сборной Франции
22:27
Усман Дембеле / Фото - Marca
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не сможет помочь команде на старте следующего сезона. Об этом сообщает пресс-служба каталонцев.
Футболист успешно перенес операцию на правой ноге. У него был диагностирован вывих дистального сухожилия двуглавой мышцы бедра. Примерный срок восстановления – четыре месяца.
Дембеле получил травмы в матче второго тура группового этапа Евро-2020 Франция – Венгрия (1:1). Выйдя на замену по ходу встречи, он не смог продолжить игру.
Ранее сообщалось, что FIFA выплатит «Барселоне» 2,5 миллиона евро за травму футболиста.
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