Дембеле прооперирован и пропустит старт следующего сезона

«Барселона» потеряла игрока на длительный срок из-за травмы вингера в сборной Франции

Усман Дембеле / Фото - Marca

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не сможет помочь команде на старте следующего сезона. Об этом сообщает пресс-служба каталонцев.

Футболист успешно перенес операцию на правой ноге. У него был диагностирован вывих дистального сухожилия двуглавой мышцы бедра. Примерный срок восстановления – четыре месяца.

Дембеле получил травмы в матче второго тура группового этапа Евро-2020 Франция – Венгрия (1:1). Выйдя на замену по ходу встречи, он не смог продолжить игру.

Ранее сообщалось, что FIFA выплатит «Барселоне» 2,5 миллиона евро за травму футболиста.