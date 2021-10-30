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Дембеле вернулся в общую группу «Барселоны» перед матчем с «Динамо»
Форвард залечивал травму сухожилия
30 октября 17:59
Усман Дембеле / фото - Depositphotos.com
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле вернулся в общую тренировочную группу «сине-гранатовых», сообщает Twitter BarçaTimes.
По информации источника, игрок полностью оправился после повреждения подколенного сухожилия и сыграет против киевского «Динамо» в предстоящем матче Лиги чемпионов.
Матч «Динамо» – «Барселона» состоится 2-го ноября на НСК «Олимпийский» в Киеве.
Напомним, Серхи Роберто не сыграет за «Барселону» из-за травмы бедра.
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