Демьяненко: «Ничья с Нидерландами будет для Украины позитивным результатом»

Анатолий Демьяненко / Фото: Twitter

Бывший тренер «Динамо» Анатолий Демьяненко высказался о грядущей встрече Нидерландов и Украины в 1-м туре Евро-2020.

Будет ли позитивным результатом ничья с голландцами? Ну, конечно. Сыграть вничью с Нидерландами, тем более на их поле в Амстердаме – это, конечно, позитивный результат.

Будет ли сборная Украины играть вторым номером или попытается сыграть на равных? Это тяжелый вопрос. Это вопрос к главному тренеру. Я сам работал главным тренером и знаю, что под каждого соперника строится игра».