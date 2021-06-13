Стало известно, в какой форме сборная Украины выйдет на матч с Нидерландами
Демьяненко: «Ничья с Нидерландами будет для Украины позитивным результатом»
Сегодня команда Шевченко проведет первый матч на Евро-2020
Анатолий Демьяненко / Фото: Twitter
Бывший тренер «Динамо» Анатолий Демьяненко высказался о грядущей встрече Нидерландов и Украины в 1-м туре Евро-2020.
«Мы все ожидаем хорошей игры от сборной Украины. Сейчас наша сборная находится в нормальном состоянии, она даст хороший бой команде Нидерландов.
Будет ли позитивным результатом ничья с голландцами? Ну, конечно. Сыграть вничью с Нидерландами, тем более на их поле в Амстердаме – это, конечно, позитивный результат.
Будет ли сборная Украины играть вторым номером или попытается сыграть на равных? Это тяжелый вопрос. Это вопрос к главному тренеру. Я сам работал главным тренером и знаю, что под каждого соперника строится игра».
Следите за матчем Нидерланды – Украина вместе с XSPORT.ua начиная с 22:00.
Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.
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