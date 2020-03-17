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Демьяненко: «Шахтер» и «Динамо» могут спасти быстрые голы, но шансов мало»

Украинский специалист оценил вероятность прохода отечественных клубов в четвертьфинал ЛЕ
Футбол Лига Европы UEFA
17 марта 19:57
Демьяненко: «Шахтер» и «Динамо» могут спасти быстрые голы, но шансов мало»
Анатолий Демьяненко / Фото - Футбол 24

Экс-тренер «Динамо» Анатолий Демьяненко оценил шансы украинских клубов отыграться в ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы и пройтив четвертьфинал турнира.

Анатолий Васильевич, кто имеет больше шансов взять реванш и пробиться в четвертьфинал Лиги Европы – «Динамо» или «Шахтер»?

Считаю, что шансы у них одинаковые, даже несмотря на то, что «горняки» проиграли в первой встрече крупнее. По своему опыту знаю – шансы в футболе есть всегда, ведь это игра, на которую влияет очень много факторов. Конечно, не нужно витать в облаках – шанс пробиться в 1/4 финала и у «Динамо», и у «Шахтера» очень небольшой. Но все равно нужно сражаться.

Почему «Динамо» дома уступило «Вильярреалу» с таким счетом?

Киевляне совершили детские ошибки в обороне при розыгрыше «стандартов». Была элементарная потеря внимания. В Испании нужно сыграть агрессивнее и внимательнее. Но риск должен быть разумный. Можно ведь так пойти вперед, что получить в ответ пять мячей…

Вам понравилась игра «Динамо» в матче 18-го тура УПЛ с «Зарей»?

Да, и в первую очередь впечатлила физическая готовность «бело-синих». В какой-то степени поединок с «Зарей» был репетицией игры с «Вильярреалом». Хорошо уже то, что «Динамо» сможет выдержать высокий темп в Испании на протяжении всех 90 минут. Но более важным станет другое – необходимо обязательно забить первыми и заставить таким образом соперника нервничать.

«Шахтер» перед ответной встречей с «Ромой» заявляет о готовности взять полноценный реванш. Насколько это реально?

Если «горняки» забьют быстрый мяч, то отыграть даже такой счет, как 0:3, не выглядит фантастикой. Тем более, что у «Шахтера» есть кому забивать, и впереди «оранжево-черные» всегда создают очень много, особенно бразильцы.

Другое дело – реализация. Она будет суперактуальной и для «Шахтера», и для «Динамо». А вот насчет игры «горняков» в обороне у меня есть тревога. Как я понимаю, вновь будет отсутствовать Степаненко, а без него там мало порядка. А ведь пропускать дома «Шахтеру» нельзя – забить пять мячей такой «Роме» точно не получится…

Возможный вылет на стадии 1/8 финала Лиги Европы станет трагедией для «Динамо» и «Шахтера»?

Ну как это трагедией… Это уже слишком. Все понимают, что на этой стадии еврокубков слабых соперников не бывает. «Вильярреал» и «Рома» – это, конечно, не «Барселона» с «Ливерпулем», но также очень достойные команды. Как выйдет уже… Нужно, повторюсь, сражаться и верить в успех до конца, а также заставить оппонентов потерять эту веру, что очень важно.

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Видеотрансляция матча «Шахтер» – «Рома» онлайн. Текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:55.

Видеотрансляция матча «Вильярреал» – «Динамо» онлайн. Начало – в 22:00.

Источник: Footboom Сергей Стаднюк
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Теги

Вильярреал Динамо Киев Шахтер Донецк Анатолий Демьяненко Рома (Рим)

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