День матча. Чем занимаются игроки сборной Украины перед встречей с Болгарией

Игра начнется в 19:30

Фото: УАФ

Сегодня сборная Украины проведет товарищеский матч против Болгарии в рамках подготовки к решающей игре отборочного турнира чемпионата мира 2022 против Боснии и Герцеговины.

Утром команда имела 30-минутную прогулку по Одессе, где сегодня состоится матч.

Напомним, что на матче Украина – Болгария ожидается около 11-ти тысяч зрителей.

Уже известна заявка сборной Украины на матч с Болгарией, там есть сюрпризы. Матч Украина – Болгария начнется в 19:30.

Онлайн трансляция матча Украина – Болгария.