Товарищеский матч. Украина – Болгария. Онлайн трансляция
День матча. Чем занимаются игроки сборной Украины перед встречей с Болгарией
Игра начнется в 19:30
13:11
Фото: УАФ
Сегодня сборная Украины проведет товарищеский матч против Болгарии в рамках подготовки к решающей игре отборочного турнира чемпионата мира 2022 против Боснии и Герцеговины.
Утром команда имела 30-минутную прогулку по Одессе, где сегодня состоится матч.
Напомним, что на матче Украина – Болгария ожидается около 11-ти тысяч зрителей.
Уже известна заявка сборной Украины на матч с Болгарией, там есть сюрпризы. Матч Украина – Болгария начнется в 19:30.
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