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Деньги за Миколенко в действии. «Динамо» и «Бока Хуниорс» согласовали трансфер колумбийца

Однако он не защитник
Футбол Украинская Премьер-лига
19:48
Деньги за Миколенко в действии. «Динамо» и «Бока Хуниорс» согласовали трансфер колумбийца
Себастьян Вилья / Фото - Marca

Переход крайнего нападающего «Боки Хуниорс» Себастьяна Вильи в «Динамо» уже согласован сторонами. Об этом сообщает Bolavip Brasil.

О сумме трансфера и других условиях не сообщается. Но известно, что ранее за колумбийца просили около 15 миллионов евро.

С 2018 года Вилья провел 105 матчей за «Боку». В них забил 17 мячей и оформил 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Динамо» выручит около 20 миллионов евро за защитника Виталия Миколенко.

Сергей Стаднюк
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Теги

Бока Хуниорс Динамо Киев Себастьян Вилья

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