Фабрицио Романо: «Эвертон» и «Динамо» уладили последние детали по трансферу Миколенко, ждите официальное объявление»
Деньги за Миколенко в действии. «Динамо» и «Бока Хуниорс» согласовали трансфер колумбийца
Однако он не защитник
Себастьян Вилья / Фото - Marca
Переход крайнего нападающего «Боки Хуниорс» Себастьяна Вильи в «Динамо» уже согласован сторонами. Об этом сообщает Bolavip Brasil.
О сумме трансфера и других условиях не сообщается. Но известно, что ранее за колумбийца просили около 15 миллионов евро.
С 2018 года Вилья провел 105 матчей за «Боку». В них забил 17 мячей и оформил 15 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Динамо» выручит около 20 миллионов евро за защитника Виталия Миколенко.
Комментарии 0