Денисов: «10 клубов УПЛ не поддержали внеочередные сборы участников лиги для обсуждения судейства»
Журналист высказался о новом скандале в украинском футболе
Украинский журналист Александр Денисов в шоу «Денисов time» высказался о конфликте, который вспыхнул в украинском футболе после матча 17-го тура УПЛ «Олимпик» – «Шахтер» (0:1).
«Гельзин уже извиняется за свое поведение, он пытается каким-то образом спасти ситуацию. «Олимпик» уже наказан тем, что не сможет проводить матчи на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. «Олимпик» получил наказание за эмоции своего президента. Сам Гельзин до сих пор еще не наказан, еще собираются материалы, вопрос еще открытый, по Гельзину будут слушания через неделю. У меня предчувствие, что ничего хорошего Гельзину не светит.
Гельзин решил собирать все клубы, чтобы выразить недоверие Лучано Лучи. Скорее всего, это была эмоция, нежели логика. Большинство клубов понимают, что прийти и покричать в адрес кого-то – это ни о чем.
Клубы не влияют и не назначают главу судейского корпуса, клубы не имеют права вмешиваться ни в какие дела судейского корпуса. Это практика, которая четко входит в структуру FIFA и UEFA.
Пообщавшись с офисом УПЛ, я выяснил, что десять клубов вообще не поддержали внеочередные сборы участников премьер-лиги для обсуждения судейства. То ли клубы были несогласны с позицией Гельзина, то ли понимали, что это бесполезно. Но факт остается фактом – никакого собрания по этому поводу не будет».
Напомним, «Олимпик» направил в КДК УАФ повторное заявление касательно проверки работы арбитров в матче с «Шахтером».
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