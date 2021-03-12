Денисов: «10 клубов УПЛ не поддержали внеочередные сборы участников лиги для обсуждения судейства»

Украинский журналист Александр Денисов в шоу «Денисов time» высказался о конфликте, который вспыхнул в украинском футболе после матча 17-го тура УПЛ «Олимпик» – «Шахтер» (0:1).

Гельзин решил собирать все клубы, чтобы выразить недоверие Лучано Лучи. Скорее всего, это была эмоция, нежели логика. Большинство клубов понимают, что прийти и покричать в адрес кого-то – это ни о чем.

Клубы не влияют и не назначают главу судейского корпуса, клубы не имеют права вмешиваться ни в какие дела судейского корпуса. Это практика, которая четко входит в структуру FIFA и UEFA.

Пообщавшись с офисом УПЛ, я выяснил, что десять клубов вообще не поддержали внеочередные сборы участников премьер-лиги для обсуждения судейства. То ли клубы были несогласны с позицией Гельзина, то ли понимали, что это бесполезно. Но факт остается фактом – никакого собрания по этому поводу не будет».