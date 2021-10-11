Отбор на ЧМ-2022. Украина – Босния и Герцеговина. Онлайн трансляция
Метревели: «Опасаюсь, что Петраков перестрахуется, и Украина против Боснии будет больше обороняться, чем атаковать»
Сборная Украины проведет важнейшую игру в отборе на ЧМ-2022
11 октября 13:53
Михаил Метревели / Фото: Динамо Киев от Шурика
Украинский журналист Михаил Метревели в эфире программы «Великий футбол» поделился ожиданиями от грядущего матча сборной Украины против Боснии и Герцеговины.
«Если Петраков против Боснии сможет сыграть так же, как и против Финляндии – это будет нормально. Тактика универсальная, ее можно использовать против любого соперника. Опасаюсь, что Петраков еще больше перестрахуется и мы будем больше обороняться чем атаковать. Очень хочется, чтобы команда победила. Даже не важно уже с какой тактикой. Ничья – тоже неплохой вариант».
Украина примет Боснию и Герцеговину во вторник, 12-го октября, начало – в 21:45.