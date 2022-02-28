Денисов: «Мы живем в мире, где «Россия, иди на**й» больше не мат, а гражданская позиция»

Эксперт – о вторжении РФ в Украину

Фото: footballua.tv

Известный эксперт телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов высказал свое мнение о вторжении РФ в Украину.

«Мы живем в мире, где «Россия, иди на**й» больше не мат, а гражданская позиция».

Ранее FIFA сообщила, что Россия отныне будет играть без флага и цветов на международных играх. Впрочем, Польша, Чехия и Швеция все равно отказались играть и требуют исключить Россию из FIFA и UEFA.



Вторжение РФ в Украину продолжается пятый день.