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Денисов: «Мы живем в мире, где «Россия, иди на**й» больше не мат, а гражданская позиция»
Эксперт – о вторжении РФ в Украину
Фото: footballua.tv
Известный эксперт телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов высказал свое мнение о вторжении РФ в Украину.
«Мы живем в мире, где «Россия, иди на**й» больше не мат, а гражданская позиция».
Ранее FIFA сообщила, что Россия отныне будет играть без флага и цветов на международных играх. Впрочем, Польша, Чехия и Швеция все равно отказались играть и требуют исключить Россию из FIFA и UEFA.
Вторжение РФ в Украину продолжается пятый день.
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