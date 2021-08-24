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Денисов: «Не будем «убивать» Петракова, как у нас это любят делать»

Известный телеведущий выразил доверие новоиспеченному тренеру сборной Украины
Футбол Сборная Украины
10:57
Денисов: «Не будем «убивать» Петракова, как у нас это любят делать»
Александр Денисов / Фото - Футбол 1/2/3

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов в эфире программы «Великий футбол» выразил доверие новоиспеченному и. о. главного тренера сборной Украины Александру Петракову.

Я разговаривал с Александром Васильевичем и тут же сказал – будем поддерживать. Там, где будет плохо, будем критиковать, но не «убивать», как это любят у нас делать. Но, если будет хорошо, тем более будем поддерживать.

До понедельника всем процессом управлял не Ребров, то есть он ожидал договориться с агентами, договориться с «Аль-Айном» и все остальное. Уже в понедельник сам Ребров сказал «Дайте последний шанс, я попробую сам договориться с владельцами клуба» и поэтому была такая длинная пауза.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис назвал игроков киевлян, которые должны были понравиться Петракову.

Сергей Стаднюк
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Теги

Александр Денисов Александр Петраков

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