Денисов: «Не будем «убивать» Петракова, как у нас это любят делать»

Александр Денисов / Фото - Футбол 1/2/3

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов в эфире программы «Великий футбол» выразил доверие новоиспеченному и. о. главного тренера сборной Украины Александру Петракову.

До понедельника всем процессом управлял не Ребров, то есть он ожидал договориться с агентами, договориться с «Аль-Айном» и все остальное. Уже в понедельник сам Ребров сказал «Дайте последний шанс, я попробую сам договориться с владельцами клуба» и поэтому была такая длинная пауза.