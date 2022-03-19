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Денисов – о путине: «За 20 дней затмить Гитлера, надо было очень постараться»

Журналист в шоке от того, что на Украинской Земле творит террористическая россия
Футбол Украинская Премьер-лига
19 марта 15:35
Денисов – о путине: «За 20 дней затмить Гитлера, надо было очень постараться»
Александр Денисов / Фото: footballua.tv

Украинский журналист Александр Денисов в шоке от того, что творит террористическая россия на Украинской Земле.

«Фанаты «Аталанты» во время матча вывесили на трибуне плакат, где Миранчук и Малиновский держаться за руки. У меня впечатление, что они просто не понимают на самом деле, что происходит в Украине и какой здесь беспредел творит россия.

За 20 дней затмить Гитлера – надо было очень постараться, залить кровью всю нашу страну».

Напомним, футболисты немецкой Бундеслиги записали видеообращение с поддержкой Украины и призывом помогать нашей стране финансово.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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