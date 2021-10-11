Денисов: «Петракову бы вспомнили все, если бы он проиграл Финляндии»

Александр Денисов / Фото - Футбол 1/2/3

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов высказался относительно первой победы сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2022 в матче против Финляндии (2:1).

Петраков шел на большие риски в матче с Финляндией. Если бы проиграл – вспомнили бы все. Сейчас победил – все аплодируют и хвалят. Этот матч начинался очень непросто. По воротам мы били не меньше чем финны, но показатель XG у финнов выше. Финны очень активно шли в прессинг, они не делали этого в предыдущих матчах. Они хотели сыграть первым номером и проиграли.

Сборная Украины очень хорошо пользовалась потерями мяча сборной Финляндии, особенно в первом тайме. Андрей Ярмоленко удивляет нас в 2021-ом году. Если вспомнить Евро, где он тянул сборную Украины, и вот сейчас этот гол. Опасность у ворот сборной Украины возникала после стандартов.