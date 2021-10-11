Денисов: «Петракову бы вспомнили все, если бы он проиграл Финляндии»
Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов высказался относительно первой победы сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2022 в матче против Финляндии (2:1).
Если вспоминать первую игру в Киеве, которая состоялась в марте, когда Шевченко и его помощники решили сыграть против финнов в три защитника, тогда для нас все завершилось не так удачно. Вчера тоже было три защитника, тоже была тяжелая игра, но все-таки победили и добыли первые три очка.
Петраков шел на большие риски в матче с Финляндией. Если бы проиграл – вспомнили бы все. Сейчас победил – все аплодируют и хвалят. Этот матч начинался очень непросто. По воротам мы били не меньше чем финны, но показатель XG у финнов выше. Финны очень активно шли в прессинг, они не делали этого в предыдущих матчах. Они хотели сыграть первым номером и проиграли.
Сборная Украины очень хорошо пользовалась потерями мяча сборной Финляндии, особенно в первом тайме. Андрей Ярмоленко удивляет нас в 2021-ом году. Если вспомнить Евро, где он тянул сборную Украины, и вот сейчас этот гол. Опасность у ворот сборной Украины возникала после стандартов.
Ранее голкипер сборной Украины Андрей Пятов отметил, что «сине-желтые» могли довести счет и до крупного.
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