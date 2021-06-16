Денисов: «Показали характер, бились, несмотря на то, что летели 0:2»
Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал свои впечатления от матча Нидерланды – Украины, а также, рассказал чего нужно ждать от матча украинцев со сборной Македонии:
«Фильм «Особая атмосфера» – действительно замечательный фильм, который передает атмосферу, передает самое главное – «conection» между вами и футболистами, поэтому сам, честно говоря, получил удовольствие. Рекомендую.
Роман Яремчук – один из героев матча против Нидерландов, хоть мы и проиграли. Роман забил тот самый гол - второй, дал какую-то удобную уверенность, что все должно дальше пойти хорошо. Хороший был матч Нидерланды - Украина, аплодировали, хотя и проиграли. Показали характер, сражались, несмотря на то, что летели 0:2. При этом вспоминается март, вспоминается хороший матч с точки зрения результата и то, что выдержали с французами 1:1, а затем 1:1 совершенно не с теми командами.
Вот чего я боюсь, как вот этот барьер «переступить». Вчера был довольно вялый день, однако было еще на что посмотреть. Я верю в Шевченко, верю, что эти уроки, они правильно переработаны и у наших ребят все получится».
Следующий матч национальной сборной ждет нас уже завтра. Украине будет противостоять сборная Северной Македонии.
Видео трансляция матча Украина – Северная Македония. Начало – 16:00.
Текстовая трансляция матча Украина – Северная Македония.
Напомним, матч с македонцами пропустит Зубков.
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