Денисов: «Показали характер, бились, несмотря на то, что летели 0:2»

Александр Денисов / фото - FootBoom

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал свои впечатления от матча Нидерланды – Украины, а также, рассказал чего нужно ждать от матча украинцев со сборной Македонии:

Роман Яремчук – один из героев матча против Нидерландов, хоть мы и проиграли. Роман забил тот самый гол - второй, дал какую-то удобную уверенность, что все должно дальше пойти хорошо. Хороший был матч Нидерланды - Украина, аплодировали, хотя и проиграли. Показали характер, сражались, несмотря на то, что летели 0:2. При этом вспоминается март, вспоминается хороший матч с точки зрения результата и то, что выдержали с французами 1:1, а затем 1:1 совершенно не с теми командами.

Вот чего я боюсь, как вот этот барьер «переступить». Вчера был довольно вялый день, однако было еще на что посмотреть. Я верю в Шевченко, верю, что эти уроки, они правильно переработаны и у наших ребят все получится».