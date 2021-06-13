Денисов: «Симпатии в матче Бельгия – Россия были очевидными»

Вся страна болела за бельгийцев

Александр Денисов / фото - Football24

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов рассказал о том, за кого болел в матче Бельгия – Россия:

«Матч, который мы очень ждали в силу разных причин. Были у нас к этому матчу свои собственные счеты. Причина очевидна - попытки со стороны России запретить игровую форму сборной Украины. Попытка провалилась. На форме сборной Украины карта Украины с Крымом, Донбассом, Донецком, Луганском. После всего произошедшего симпатии в матче Бельгия - Россия были очевидными».

Бельгийцы не оставили шанса команде Станислава Черчесова, разгромив их со счетом 3:0. Расправу с россиянами начал Ромелу Лукаку, воспользовавшись ошибкой защитника, далее Томас Менье поймал вратаря на отскоке и удвоил преимущество. Поставил точку в матче все тот же Лукаку, эффективно реализовав выход 1 в 1.

Почти вся страна поддерживала сборную Бельгии в том матче. Во львовской фан-зоне даже бесплатно разливали 100 бокалов пива за каждый гол «дьяволов» в ворота нашего восточного соседа.