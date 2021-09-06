Денисов: «Не будем «убивать» Петракова, как у нас это любят делать»
Денисов: «Украина в матче с Казахстаном должна была убить интригу еще в первом тайме»
Но команда Петракова потеряла очки
Александр Денисов / Фото: Twitter
Украинский журналист Александр Денисов в шоу «Великий футбол» прокомментировал ничью Украины с Казахстаном (2:2) в матче отбора на ЧМ-2022.
«Матч, после которого мы все были в отчаянии. Украина упустила победу в игре, где должна была взять 3 очка и убить интригу еще в первом тайме. Во-первых, это был первый матч Александра Петракова во главе сборной Украины. Во-вторых, какие-то непонятные ошибки привели к потере очков»
Напомним, в последнем матче в отборе на ЧМ-2022 Украина поделила очки с Францией (1:1).
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