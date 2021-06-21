Денисов: «В плей-офф Евро-2020 будет не та Италия, что играла с Уэльсом»

Александр Денисов / Фото: Футбол 1/2/3

Украинский журналист Александр Денисов высказался о сборной Италии – потенциальном сопернике Украины в 1/8 финала Евро-2020.

Представили Серии А на этом Евро забили больше всего голов. Италия не «вкатывала» на этом турнире, она еще не останавливалась с Лиги нации, с отборочных матчей чемпионата мира. Когда идет игра, команда никогда не жалуется на то, что кто-то травмирован, на судей, то есть она играет».