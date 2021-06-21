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Денисов: «В плей-офф Евро-2020 будет не та Италия, что играла с Уэльсом»

«Скуадра адзурра» вышла в плей-офф и может сыграть с Украиной
Футбол Евро-2020
17:41
Денисов: «В плей-офф Евро-2020 будет не та Италия, что играла с Уэльсом»
Александр Денисов / Фото: Футбол 1/2/3

Украинский журналист Александр Денисов высказался о сборной Италии – потенциальном сопернике Украины в 1/8 финала Евро-2020.

«В плей-офф будет не та Италия играть, вчера (в матче с Уэльсом – прим.) была резервная копия с какими-то «заменителями» и «приправами». Второй состав у сборной Италии тоже играющий. Игроки «Аталанты» на этом Евро играют весьма заметную роль в своих сборных. В Украине сейчас тренд подписывать итальянских тренеров, которые играют в агрессивный футбол.

Представили Серии А на этом Евро забили больше всего голов. Италия не «вкатывала» на этом турнире, она еще не останавливалась с Лиги нации, с отборочных матчей чемпионата мира. Когда идет игра, команда никогда не жалуется на то, что кто-то травмирован, на судей, то есть она играет».


Если Украина не проиграет Австрии, то сыграет с Италией в плей-офф Евро-2020.

Видео трансляция матча Украина – Австрия.

Онлайн трансляция матча Украина – Австрия.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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Александр Денисов

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