Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 Подолье - Волынь 2:0 Окончен
18:30 Альянс - Оболонь 3:2 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Денисов: «Заря» делает то, что пока не могут «Динамо» и «Шахтер»

Журналист похвалил луганскую команду
Футбол Украинская Премьер-лига
11:34
Денисов: «Заря» делает то, что пока не могут «Динамо» и «Шахтер»
Александр Денисов / Фото: Футбол 1/2/3

Украинский журналист Александр Денисов в эфире программы «Великий футбол» высказался об успехах «Зари» в Лиге конференций.

«Давайте поздравим «Зарю», которая продолжает собирать очки, кто бы что не говорил. Именно «Заря» сделала то, что пока не могут сделать «Шахтер» и «Динамо».

«Заря» добыла 2 победы в 4-х матчах Лиги конференций. «Шахтер» и «Динамо» в ЛЧ пока без побед, клубы заработали по 1-му очку.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Денисов Заря

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Хавбек «Зари»: «Наши победы над ЦСКА были очень тяжелыми»
Хавбек «Зари»: «Наши победы над ЦСКА были очень тяжелыми»
Футбол Лига конференций UEFA
12:02
Один из лидеров «Зари» может отправиться к Михайличенко в «Андерлехт»
Один из лидеров «Зари» может отправиться к Михайличенко в «Андерлехт»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:02
Хет-трик Шахаба помог иранцу стать лучшим игроком 14-го тура УПЛ
Хет-трик Шахаба помог иранцу стать лучшим игроком 14-го тура УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
8 ноября 13:48
Тренер «Вереса» пожаловался на ошибочно незасчитанный гол в матче с «Зарей»
Тренер «Вереса» пожаловался на ошибочно незасчитанный гол в матче с «Зарей»
Футбол Украинская Премьер-лига
8 ноября 11:00
Скрипник: «Надеюсь, у Шахаба не последний хет-трик в «Заре»
Скрипник: «Надеюсь, у Шахаба не последний хет-трик в «Заре»
Футбол Украинская Премьер-лига
8 ноября 10:10
Итоги 14-го тура УПЛ. «Динамо» уступило первое место «Шахтеру». Хет-трик Шахаба
Послесловие
Итоги 14-го тура УПЛ. «Динамо» уступило первое место «Шахтеру». Хет-трик Шахаба
Футбол Украинская Премьер-лига
8 ноября 09:15

Новости: Футбол

Хавбек «Шахтера» вошел в топ-5 лучших дриблеров мира
Хавбек «Шахтера» вошел в топ-5 лучших дриблеров мира
Украинская Премьер-лига
12:05
Хавбек «Зари»: «Наши победы над ЦСКА были очень тяжелыми»
Хавбек «Зари»: «Наши победы над ЦСКА были очень тяжелыми»
Лига конференций UEFA
12:02
Стало известно о дальнейших планах Дентиньо после ухода из «Шахтера»
Стало известно о дальнейших планах Дентиньо после ухода из «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
11:37
Денисов: «Заря» делает то, что пока не могут «Динамо» и «Шахтер»
Денисов: «Заря» делает то, что пока не могут «Динамо» и «Шахтер»
Украинская Премьер-лига
11:34
Тренер «Днепра-1» ответил на вопрос о возможной работе в России
Тренер «Днепра-1» ответил на вопрос о возможной работе в России
Украинская Премьер-лига
11:20
Хавбек «Шахтера» прокомментировал свой возможный уход из команды
Хавбек «Шахтера» прокомментировал свой возможный уход из команды
Украинская Премьер-лига
11:20
Трубин: «Нужно побеждать в двух играх, чтобы оторваться от преследователей»
Трубин: «Нужно побеждать в двух играх, чтобы оторваться от преследователей»
Сборная Украины
11:05
Один из лидеров «Зари» может отправиться к Михайличенко в «Андерлехт»
Один из лидеров «Зари» может отправиться к Михайличенко в «Андерлехт»
Украинская Премьер-лига
11:02
Защитник «Динамо»: «Луческу сказал нам не вешать нос»
Защитник «Динамо»: «Луческу сказал нам не вешать нос»
Украинская Премьер-лига
10:58
Все новости

Популярные новости

Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 18:48
4
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 15:50
5
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Тема дня
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 20:46
1
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Тема дня
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 22:10
1
Промоутер Ломаченко нашел ему большой бой, но сначала украинцу нужно пройти Комми
Промоутер Ломаченко нашел ему большой бой, но сначала украинцу нужно пройти Комми
Бокс Профессиональный бокс
6 ноября 20:11
2
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Бокс Профессиональный бокс
7 ноября 17:39
5
Все новости