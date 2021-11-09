«Заря» лишила игроков софийского ЦСКА обещанных премиальных
Денисов: «Заря» делает то, что пока не могут «Динамо» и «Шахтер»
Журналист похвалил луганскую команду
Александр Денисов / Фото: Футбол 1/2/3
Украинский журналист Александр Денисов в эфире программы «Великий футбол» высказался об успехах «Зари» в Лиге конференций.
«Давайте поздравим «Зарю», которая продолжает собирать очки, кто бы что не говорил. Именно «Заря» сделала то, что пока не могут сделать «Шахтер» и «Динамо».
«Заря» добыла 2 победы в 4-х матчах Лиги конференций. «Шахтер» и «Динамо» в ЛЧ пока без побед, клубы заработали по 1-му очку.
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