Дентиньо: «Не могли забить «Черноморцу» в первом тайме, так как не знали, как это сделать»
Дентиньо: «Даже я не понимаю, что у меня с контрактом с «Шахтером»
Форвард пока остается в донецкой команде
Дентиньо / Фото: ФК Шахтер
Форвард «Шахтера» Дентиньо в шоу «Бомбардир» высказался об истекающем контракте с донецким клубом.
«Даже я не понимаю до конца, если что. Поэтому нужно постараться оставаться со свежей головой, уважать партнеров по команде, клуб, быть профессионалом, которым я всегда являлся. Нужно помогать «Шахтеру» наилучшим образом даже понимая, что мой контракт заканчивается.
Думаю, еще одна игра 7 ноября. Я на самом деле очень счастлив, очень красивая история, много титулов, уверен, что я помогал клубу. Посмотрим, что произойдет, клуб мне еще ничего не говорил.
Посмотрим, посмотрим, будем продолжать самопожертвование.
Я всегда старался сделать что-то крутое, всегда забивал голы, когда была возможность. На поле я должен делать то, что умею, – забивать голы».
Контракт Дентиньо с «Шахтером» действует до 8 ноября 2021 года.
Ранее о ситуации с контрактом Дентиньо высказался главный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби.
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