Дентиньо: «Даже я не понимаю, что у меня с контрактом с «Шахтером»

Дентиньо / Фото: ФК Шахтер

Форвард «Шахтера» Дентиньо в шоу «Бомбардир» высказался об истекающем контракте с донецким клубом.

Думаю, еще одна игра 7 ноября. Я на самом деле очень счастлив, очень красивая история, много титулов, уверен, что я помогал клубу. Посмотрим, что произойдет, клуб мне еще ничего не говорил.

Посмотрим, посмотрим, будем продолжать самопожертвование.

Я всегда старался сделать что-то крутое, всегда забивал голы, когда была возможность. На поле я должен делать то, что умею, – забивать голы».