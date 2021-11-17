Дентиньо: «Фонсека – супертренер, Каштру – семейный и спокойный»
Бывший нападающий «Шахтера» Дентиньо сравнил всех тренеров команды, с которыми работал в команде. Слова игрока приводит пресс-служба клуба.
«Мирча Луческу это тот тренер, который хочет, чтобы ты все делал так, как он сказал. Если ты сделаешь не так, как он хочет, то он тебя сразу убирает. С ним я научился тому, что тренировки должны быть жесткими. Это большая разница с Бразилией. Что касается Фонсеки, то Паулу - супертренер. Очень умный, он действительно учил команду играть. С ним мы выиграли много трофеев. Фонсека показал, что «Шахтер» может побеждать, хотя многие говорили, что после Луческу у нас не будет побед.
Луиш Каштру полностью отличается от Луческу, он более спокойный, семейный. Он был очень честным со мной, иногда несправедливым. Мне кажется, у меня должно было быть больше шансов с ним. Я помогал команде, в том числе в том матче с «Реалом», когда многие заболели коронавирусом. Я вышел и помог.
Де Дзерби? У него великолепное будущее. У него очень классный стиль игры, он любит контроль мяча и направленность на атаку. Уверен, у него будет крутое будущее в «Шахтере».
Некоторые тренеры меня немного раздражали и обижали, но я благодарен им всем за работу».
Дентиньо покинул «Шахтер» в ноябре.
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